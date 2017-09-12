Киев, 12 сентября, 2017, 17:59 — ИА Регнум. «Михаил Саакашвили заявил, что будет бороться против Киева, тем самым экс-губернатор Одессы и экс-президент Грузии, находящийся во Львове, толкает Украину к восстанию и гражданской войне, — считает обозреватель швейцарской Neue Zürcher Zeitung Пауль Флюкигер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«После ухудшения отношений с президентом незалежной Петром Порошенко вплоть до полного разрыва Саакашвили был лишен украинского гражданства, возможности въезда в страну, а в случае нарушения последнего условия ему была обещана депортация и принудительное возвращение в Грузию, где на бывшего лидера республики заведено уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий, — отмечает журналист. — Но мужественный грузинский политик не испугался вероятных кар и не без скандала и с помощью добровольных помощников пробился через границу. В одном из отелей Львова его ждала экс-премьер Юлия Тимошенко, с которой он обсудил будущее сотрудничество».

По словам Флюкингера, бывший одесский губернатор рассчитывает вместе с прозападной партией «Самопомощь» организовать «настоящую революцию»: во Львове собрались политики, недовольные «нынешними людьми во власти, которые погрязли в коррупции». Журналист склонен считать, что тандем Саакашвили — Тимошенко способен возглавить «коалицию недовольных проводимыми Петром Порошенко реформами, и это делает ситуацию для Украины чрезвычайно опасной».