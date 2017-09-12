Ярославль, 12 сентября, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Требования ярославских оппозиционных партий о ручном пересчете голосов не может быть выполнено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Избирательная комиссия Ярославской области Председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров

Представители оппозиционных партий потребовали ручного пересчета голосов на 10 выбранных оппозицией участках ввиду странных, на их взгляд, результатов на выборах в муниципалитет Ярославля. Подсчетом голосов во всем городе занимались КОИБы.

«Чтобы провести пересчет, нужна жалоба на нарушения на конкретных участках. Лидер ярославского «Яблока» Олег Виноградов написал жалобу, но она была «в общем» о системе автоматического подсчета, без конкретики», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Председатель облизибиркома выразил недоумение, почему до голосования КОИБы всех устраивали, а претензии возникли только после оглашения результатов.

«В любом случае, пересчёт невозможен. Федеральное законодательство разрешает такой пересчет, но заявление об этом надо подавать заранее. Он возможен только в день выборов и только после решения ЦИК. Ничего из этого сделано не было. А ярославские законы не прописывают такой возможности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Председатель облизибиркома сообщил, что перед выборами они запрашивали в ЦИК стоит ли им проводить ручной пересчет голосов. Захаров пояснил, что причиной запроса стало решение «сверить часы» с вышестоящей организацией, а не «подстраховка» на случай требования пересчета.

В Ярославских соцсетях и СМИ мусируется информация о массовом отказе КОИБов накануне выборов. Мол, была вызвана некая таинственная организация, которая запрограммировала их на нужное число голосов.

«Проверка деятельность КОИБов — обязательная процедура. Ее проводила авторизированная при ЦИК организация, которая имеет соответствующую лицензию. Таких фирм всего 2−3 на всю страну. Наши КОИБы проверяло Казанское научно-производственное объединение вычислительной техники и информатики», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.