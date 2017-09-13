Как обеспечить выход российской науки на передовой уровень?
Москва, 13 сентября, 2017, 04:41 — ИА Регнум. В настоящее время вопрос о выборе президента РАН может стать определяющим в том, чтобы российская наука обрела, наконец, четкий представительский институт, позволяющий управлять собственной стратегией. Александр Сергеев, всю свою жизнь посвятивший науке, возглавляющий Институт прикладной физики, прошел в нем все ступени — от стажера-исследователя до директора. Пример этого института, демонстрирующий модель успешного развития, может стать образцом для нынешних научных учреждений России.
По мнению Сергеева, только наступательная политика способна пробить брешь в «осаде» РАН со стороны Федерального агентства научных организаций и показать гражданам России истинное положение дел. В своей предвыборной программе он делает акцент на инвентаризацию научного комплекса страны, выработку, совместно с властью РФ, научно-технической доктрины и других важнейших аспектах, предполагающих выход российской науки на передовой уровень, требуемый современностью.
Узнайте подробности здесь: РАН нужно отказаться от тактики «осажденной крепости»
Читайте также другие стать Елены Ковачич по широкому кругу актуальных вопросов.