Москва, 13 сентября, 2017, 04:41 — ИА Регнум. В настоящее время вопрос о выборе президента РАН может стать определяющим в том, чтобы российская наука обрела, наконец, четкий представительский институт, позволяющий управлять собственной стратегией. Александр Сергеев, всю свою жизнь посвятивший науке, возглавляющий Институт прикладной физики, прошел в нем все ступени — от стажера-исследователя до директора. Пример этого института, демонстрирующий модель успешного развития, может стать образцом для нынешних научных учреждений России.

Кандидат на должность президента РАН, директор Института прикладной физики РАН академик Александр Михайлович Сергеев

По мнению Сергеева, только наступательная политика способна пробить брешь в «осаде» РАН со стороны Федерального агентства научных организаций и показать гражданам России истинное положение дел. В своей предвыборной программе он делает акцент на инвентаризацию научного комплекса страны, выработку, совместно с властью РФ, научно-технической доктрины и других важнейших аспектах, предполагающих выход российской науки на передовой уровень, требуемый современностью.

Узнайте подробности здесь: РАН нужно отказаться от тактики «осажденной крепости»

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