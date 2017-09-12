Ярославль, 12 сентября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. В Ярославле лидеры КПРФ и «Яблока», кандидаты в депутаты от этих партий, а также независимый кандидат обвинили власть в программировании КОИБов на победу «Единой России» и потребовали произвести выборочный публичный ручной пересчет голосов на выборах в муниципалитет. Они заявили об этом на пресс-конференции 12 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com КОИБ

Кандидаты говорят о многочисленных косвенных признаках того, что комплексы обработки избирательных бюллетеней были настроены на победу одной партии и кандидатов от нее.

«Мы думали, что участвуем в открытом политическом процессе, но против нас воевали машины. В мой штаб после голосования отзвонились 2,5 тысячи моих сторонников и сказали, что проголосовали за меня, а КОИБы показали, что я получил поддержку полутора тысяч человек. Все одномандатники «Единой России» выиграли с перевесом в два и более раза. Такого в Ярославле не было никогда, судьбу мандата решали несколько голосов», — сказал кандидат в депутаты от «Яблока», в прошлом вице-мэр и вице-председатель муниципалитета Игорь Блохин.

Ветерана ярославской политики Блохина переиграла доселе неизвестная широкой общественности кандидат от «Единой России» Юлия Миронова с результатом 3059 голосов на 1418.

Независимый кандидат-самовыдвиженец Денис Савичев тоже считает, что комплексы были настроены на победу «единороссов».

«В 2013 году я участвовал в выборах в облдуму номинально, кампании не вел. На этот раз была проведена большая кампания, я сам являюсь председателем ТСЖ, мы обслуживаем также ряд домов, контакт с избирателями большой. Но в абсолютных цифрах по тем же участкам результат одинаковый — около 700 человек. Я видел, как люди шли голосовать за меня целыми семьями, но их голосов нет. Думаю, я смогу собрать заявления по каким-то участкам от голосовавших и сверить их с данными КОИБов», — сказал кандидат в депутаты муниципалитета Денис Савичев.

«Удивляет большое количество бюллетеней, признанных недействительными. По некоторым участкам их число доходит до 20%. Ни на одних прошлых выборах такого не было. Мы не говорим даже о результатах этих выборов. Мы говорим о доверии избирательной системе в целом. Сегодня мы требуем пересчитать голоса вручную на 10 указанных нами участках. Если все честно, и избиркому нечего скрывать, пересчет покажет, что мы неправы. Если они откажут, значит программирование имело место», — сказал депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

Недовольные кандидаты говорят о ряде других признаков программирования. КОИБы настраивали вручную после сбоя перед самыми выборами. Ни на одном из участков не было ручного пересчета. На многих участках количество выданных бюллетеней не совпало с итоговым протоколам КОИБа, из-за чего подписание протокола затягивалось до поздней ночи.

«Полагаю, что такое программирование было сделано в Ярославле, а, может, и в России в первый раз, отсюда целый ряд сбоев. Если это так, то это преступление против государства. Если власть заткнет себе глаза и уши, это приведет к одному — к майдану. Власть убьет себя и нас вместе с собой. Как патриоты России, своего города мы не можем этого допустить. Поэтому мы требуем от власти показать, что все было честно. Или же пресечь этот чудовищный эксперимент с наказанием виновных», — сказал кандидат в депутаты Антон Голицын.

«Я уже написал заявление в Центральную избирательную комиссию. По закону при использовании КОИБов нужно пересчитать вручную голоса на 5% участков. Это сделано не было. Вызывает удивление, почему. Не поздно это сделать сейчас», — сказал лидер ярославского отделения «Яблока» Олег Виноградов.

«Я лично пригласил на эту пресс-конференцию председателей областной и городской избирательных комиссий. Оба они согласились. Но не пришли. Это вызывает удивление», — сказал первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Вместо председателей от обоих комиссий пришли их представители. Член облизбиркома Михаил Малеев зачитал письмо из Центральной избирательной комиссии. Перед выборами облизбирком запросил ЦИК, необходим ли выборочный ручной пересчет 5% голосов. ЦИК ответил, что такой пересчет можно и не делать.

«Подстраховались», — прокомментировал эту информацию кто-то из зала. Все участники пресс-конференции подписали письмо в адрес председателя ЦИК Эллы Памфиловой, председателя облизбиркома Олега Захарова и председателя горизбиркома Андрея Бурьяноватого с требованием произвести выборочный пересчет голосов на 10 участках, которые укажут участники обращения.