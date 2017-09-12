Киев, 12 сентября, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили незаконно находится на территории страны, однако задерживать его пока не будут. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Украины Артём Шевченко на брифинге 12 сентября, передаёт УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«По нашему убеждению — да», — сказал Шевченко, отвечая на вопрос о том, является ли пребывание Саакашвили на Украине незаконным.

В то же время он отметил, что сотрудники правоохранительных органов пока не задерживают экс-губернатора, поскольку «такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определённые процессуальные вещи».

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября сотрудники правоохранительных органов и пограничной службы Украины пытались помешать Михаилу Саакашвили и его сторонникам пересечь польско-украинскую границу на пункте пропуска «Шегини». Однако бывший глава Одесской области всё же смог прорваться через заслон, при этом более десяти пограничников и полицейских травмы получили.

12 сентября Саакашвили был вручён протокол об административном правонарушении. Госпогранслужба Украины также проинформировала экс-губернатора о необходимости прибыть 18 сентября в Мостисский районный суд Львовской области, где будет заслушиваться дело о незаконном пересечении им государственной границы.

Тем временем МВД Украины сообщило о задержании пятерых человек по подозрению в причастности к пересечению границы Саакашвили. Им, в свою очередь, инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины, в «частности групповое нарушение общественного порядка».