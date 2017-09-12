Калуга, 12 сентября, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области на заводе компании «АстраЗенека» губернатор Анатолий Артамонов принял участие в церемонии запуска производства первого в России инновационного онкологического таргетного препарата для лечения рака легкого.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Здание завода компании «АстраЗенека» в калужском индустриальном парке «Ворсино»

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии также участвовали исполнительный вице-президент подразделения «Международные рынки» компании «АстраЗенека» Леон Ванг, исполнительный вице-президент компании по производству и информационным технологиям Пэм Ченг, представители федеральных и региональных профильных ведомств, почетные гости.

«АстраЗенека» открыла завод в Калужской области в 2015 году, инвестировав в его строительство 224 миллиона долларов. Компания продолжает развиваться, уделяя особое внимание научным разработкам и внедрению современных технологий. В настоящее время здесь производят порядка 40 миллионов упаковок лекарств в год.

Новый препарат для лечения рака легкого (осимертиниб) станет первым на новой производственной линии, в создание которой в настоящее время компания дополнительно инвестирует более 700 миллионов рублей. В будущем здесь также планируется производить современные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и другие лекарства. Всего — до 3,5 миллионов упаковок в год.

Открывая торжественную церемонию запуска производственной линии, Леон Ванг отметил значимость данного события для развития компании «АстраЗенека» в России, подтвердив намерения по дальнейшей локализации производства. Он выразил уверенность в том, что деятельность по разработке и производству инновационных лекарственных препаратов будет способствовать снижению смертности населения от онкологических заболеваний.

Губернатор Анатолий Артамонов напомнил, что руководство нашей страны уделяет особое внимание внедрению современных технологий в фармацевтической промышленности и локализации производства всех необходимых лекарственных средств на территории России.

Подчеркнув значимость развития современной фарминдустрии для экономики всей страны и нашего региона в частности, Анатолий Артамонов заметил, что в настоящее время в Калужской области действует хорошо развитый фармацевтический кластер, состоящий из более шестидесяти производств. В регионе выпускается более пяти процентов всех фармпрепаратов, потребляемых в России. «И мы рассчитываем, что к 2021 году это количество может увеличиться до десяти процентов», — отметил губернатор. Он подчеркнул важный вклад компании «АстраЗенека» в развитие регионального фармацевтического кластера, а также ее роль в реализации благотворительных и социально значимых проектов. «Это говорит о серьезных намерениях компании на российском рынке. Мы поддерживаем продвижение новых лекарственных препаратов, которые производят здесь на благо граждан нашей страны», — подчеркнул глава региона.