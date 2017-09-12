Ярославль, 12 сентября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В Пошехонском районе Ярославской области участку № 660 в деревне Дубасово Белосельского сельского поселения присвоено имя бывшего председателя колхоза «Новая жизнь» Алексея Антонова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Администрация Пошехонского района Избирательный участок теперь носит имя Алексея Антонова

10 сентября 2017 года в день выборов губернатора Ярославской области в Пошехонском районе было открыто для голосования 26 избирательных участков. Избирательному участку в Дубасово присвоено имя Алексея Антонова. В присутствии односельчан, родственников, руководителей муниципального района и поселения была открыта памятная доска Алексею Антонову — бывшему председателю колхоза «Новая жизнь», орденоносцу и Почетному гражданину Пошехонского района. Право её открытия было предоставлено главе Пошехонского района Николаю Белову, главе Белосельского сельского поселения Николаю Кротову и сыну почетного гражданина Николаю Антонову, нынешнему руководителю колхоза «Новая жизнь».

Тенденция давать избирательным участкам имена появилась три года назад, когда ярославский избирком увидел такую практику в Твери, Санкт-Петербурге, Калуге, Сибири. В феврале 2016 года избирком Ярославского района разработал положение и в апреле в нем и Переславском районе появились первые именные участки.

А в Ярославле пионерами нового дела стали избирательные участки в Дзержинском и Красноперекопском районах. Участку № 16 в территориальной избирательной комиссии Дзержинского района, который расположен в школе № 80, присвоено имя Елены Колесовой. Больше всего именных участков в Дзержинском районе. Они названы в честь Героев Советского Союза: Додонова А. С, Балашова А. И, Буянкова И. И, Малышева А. Г, Батова П. И, Куропаткова Н. Ф, Колесовой Е. Ф, Черношеина В. А, Таманова И. Н, Королева В. А

В Заволжском районе именным стал участок № 69, которому присвоили имя полному кавалеру ордена Славы Владимира Чаенкова. В Кировском районе именными стали три участка. Один, находящийся в помещении школы № 25 получил имя погибшего на Северном Кавказе в 1995 году офицера СОБРа Александра Сивагина.