Томск, 12 сентября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Выборы губернатора Томской области являются самыми конкурентными — такое мнение высказала директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева в ходе четырнадцатого заседания Экспертного клуба «Регион». Заседание прошло сегодня, 12 сентября, в пресс-центре ИА REGNUM и посвящено было результатам выборов, прошедших в регионах России 10 сентября 2017 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Избирательный участок

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«Что получилось с Диденко (кандидат от ЛДПР на выборах губернатора Томской области Алексей Диденко — прим. ИА REGNUM )? Я считаю, что эти выборы, пожалуй, самые конкурентные. Почему? Первое — это депутат Госдумы, второе — это одномандатник, в 2016 году он прошёл выборы, и «договорник» к тому же», — сказала Курбангалеева, отметив, что на территории Томской области под Диденко был освобождён округ и фактически действующая власть сделала всё, чтобы он победил.

Но она отметила, что муниципальный фильтр он мог и не пройти. И Томская область могла последовать полностью примеру Бурятии — несмотря на все высокие рекомендации, отметила Курбангалеева, Вячеслав Мархаев просто не прошёл.

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«Алексею Николаевичу (Диденко — прим. ИА REGNUM ) помогали всем миром, где-то за неделю, когда было понятно, что не факт, что он очень хочет зарегистрироваться, это стало делом чести вообще и штаба Жвачкина (Сергей Жвачкин — новоизбранный губернатор Томской области — прим. ИА REGNUM ), чтобы он был зарегистрирован. И вот после этого, когда пушечку отлили, поставили на удобный лафет, она развернулась и начала палить, причём палить весьма несдержанно. И надо отдать должное соответственно губернатору. Аргумент, что надо сделать так, чтобы томские выборы не стали тем прецедентом, на которые бы ссылались и говорили, почему надо отменить муниципальный фильтр, он возымел своё действие. Поэтому теперь основным последним примером стал казус Мархаева», — отметила она. — «Но при этом что интересно. Конкуренция была? Была. Она была реальной? Она была реальной. Было всё сделано со всех сторон».

Однако не обошла Курбангалеева и явку на томских выборах. Она подчеркнула, что весь город Томск знал о том, что будут выборы, и при этом показал явку 18%, такую же, как в 2015 году на горсовете.

«Объяснение я здесь пока найти не могу, почему Томск не пришёл. Вероятно здесь такая же реакция и такая же мотивация, как в Москве и Петербурге. То есть, видимо, высшее образование повышает уровень критичности», — предположила она, отметив, что все-таки сентябрь для Сибири и для севера это фактически продолжение каникул — конкуренция есть, а явки нет».

По ее мнению, это некая аномалия, которую имеет смысл изучить.

Упомянул Томскую области в ходе своего выступления и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Сибирский регион, где выбирали губернатора 10 сентября, Орлов назвал как раз в связи с явкой избирателей.

«Безусловными лидерами избирательной гонки стали главы региона с наиболее сильными позициями «Единой России» и стабильной общественно-политической ситуацией. Но при этом хотел бы обратить внимание, что, конечно, результат губернаторов существенно выше, чем результат «Единой России» на выборах в Законодательное собрание или парламентских выборах. То есть большинство, оно скорее президентское, которое переплавилось в поддержку этих губернаторов. Результаты свыше 80% голосов получили Цыденов, Решетников и Алиханов. Представляющие новые губернаторские поколения. Это ещё требует серьёзной оценки. Напротив, среди тех, кто получил сравнительно невысокий результат на уровне 60% с небольшим, есть главы регионов, работающие как с 2012 года — это Жвачкин и Куйвашев (глава Свердловской области — прим. ИА REGNUM ), так и с прошлого года — Васильев (глава Кировской области — прим. ИА REGNUM ), — сказал Орлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Томской области победил Сергей Жвачкин («Единаяй Россия»). Он набрал 60,58% голосов избирателей. Алексей Диденко (ЛДПР) занял второе место, набрав 19,38% голосов. И на третьем месте Наталья Барышникова (КПРФ) — 19,38% голосов. Явка на выборах главы Томской области составила 22,56%.

Вопрос выборов губернатора Томской области встал после того, как президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Сергея Жвачкина.