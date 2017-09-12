Москва, 12 сентября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Госдума намерена начать экспертное обсуждения вопросов, связанных с криптовалютой, могут пройти парламентские слушания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») в ходе брифинга.

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«Пока планируем подробно встречаться на эту тему с экспертным сообществом, заказали исследование… Может, мы сначала парламентские слушания проведем по этому поводу. Надо найти консенсус и с профессиональным сообществом, и с фракциями, у нас много депутатов, которые просто не захотят эти слова даже слышать. Надо найти золотую середину», — сказал парламентарий.

По мнению депутата, нужно прежде всего понимание, насколько эта часть виртуальной экономики может быть перспективна в России.

«Так-то у нас много электростанций в России, можно этим майнингом заниматься, на Саяно-Шушенской ГЭС поставить и майнить», — иронизирует Толстой.

Тема криптовалюты и блокчейна — заслуживающая внимания.

«Судя по тому, как события развиваются в других странах, в частности в США, нам рано или поздно придется каким-то образом эту сферу регулировать, и не запретами заниматься этим в квартирах, а здесь должна быть какая-то сумма понятий, которая защищает интересы тех людей, которые этим занимаются, или те, кто является выгодоприобретателями. Это реально сложная сфера», — заявил Толстой, отметив, что даже сам набор этих понятий требует введения в законодательную практику массы новых слов.