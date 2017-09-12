Степанакерт, 12 сентября, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Для Нагорно-Карабахской Республики тема азербайджанских террористов давно закрыта. Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, комментируя представленные на совещании ОБСЕ в Варшаве требования Азербайджана по поводу освобождения азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

artsakhpress.am Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев

«Считаю, что это очередная провокация азербайджанской стороны, очередной информационный терроризм», — цитирует Бабаяна «Арцахпресс».

«Невозможно освободить тех, кто убил человека, незаконно пересек границу и совершил террористические акты. Это подобно тому, как, например, поднять вопрос об освобождении главарей исламских террористических группировок. Очень жаль, что в столь важных инстанциях не запрещается обсуждение подобных вопросов, поскольку они в первую очередь негативно влияют на репутацию самих этих инстанций», — сказал Бабаян.

По словам пресс-секретаря президента, судебный процесс над двумя азербайджанскими диверсантами прошел в Нагорно-Карабахской Республике открыто и прозрачно, с участием международных наблюдателей, правозащитников и представителей средств массовой информации. В зале суда была доказана вина диверсантов.

«Не исключено, что Азербайджан предпримет и другие шаги с целью их оправдания. Это тоже своеобразная форма отвлечения алиевским режимом внимания азербайджанского народа от существующих в их стране проблем. Мы готовы дать решительный отпор любого вида провокациям. А европейские структуры должны очень серьезно относиться к подобным проблемам», — отметил Бабаян.

Азербайджанская делегация прибыла в Варшаву для участия в организованном 11 сентября со стороны Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) совещании ОБСЕ главным образом с целью «решения вопроса освобождения» граждан Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, приговоренных судом Нагорно-Карабахской Республики соответственно к пожизненному заключению и 22 годам лишения свободы за тяжкие преступления, совершенные на территории НКР в 2014-ом году.