Ашхабад, 12 сентября, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Центральный банк Туркмении приурочил к открытию пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам выпуск новых банкнот номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манатов, а также памятных золотых и серебряных монет достоинством 100 манатов. Об этом сообщил государственный портал «Туркменистан: золотой век».

Turkmenistan.gov.tm Выпущены сувенирные монеты, посвящённые V Азиаде

Главным отличием банкнот нового образца от выпускавшихся прежде стало дополнение на лицевой стороне в виде символа игр «Ашхабад 2017». На оборотной стороне купюр появились изображения столичного аэропорта «Ashabat halkara howa menzili», искусственного спутника «TurkmenAlem 52°E» и архитектурных новшеств туркменской столицы, возведенных в честь предстоящей Азиады. Также Нацбанк Туркмении повысил степень защищенности национальной валюты.

Еще одной нумизматической новинкой, выпущенной в честь предстоящего спортивного события, стали комплекты памятных монет, отчеканенных монетным двором Великобритании «The Royal Mint Limited» по заказу туркменских властей из золота 916-й пробы и серебра 925-й пробы.

На лицевой стороне коллекционных монет изображен Олимпийский стадион Ашхабада, над которым размещен символ предстоящего спортивного мероприятия. По верхней части лицевой стороны полукругом нанесена надпись на туркменском языке «V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам», а в нижней — «Ашхабадский олимпийский стадион».

На реверсе в центре расположен герб Туркмении, в верхней части полукругом расположена надпись «Туркенистанский национальный банк», а в нижней — указан номинал. Обе надписи также на туркменском языке.

Министерство связи Туркмении также не осталось в стороне и выпустило две серии почтовых марок, пишет государственное информагентство «Туркменистан сегодня». На одной из них изображен талисман Азиады-2017 — собака породы алабай с именем Вепалы, демонстрирующим все виды спорта, включенные в программу Игр, другая — с их пиктограммами.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2010 года Олимпийский совет Азии назначил туркменистанский Ашхабад местом проведения пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Старт этого международного спортивного мероприятия запланирован на 17 сентября 2017 года. Туркмения стала первой среди стран Средней Азии получившей право провести у себя Азиатские игры. Затраты на подготовку к Азиаде-2017 превысили $5 млрд (285,85 млрд рублей).

Отметим, что ранее туркменские правозащитные издания сообщали о поступающих от жителей Туркмении многочисленных жалобах на то, что бюджетников принуждают отдавать до 30% — 35% заработной платы на строительство спортивных объектов и подготовку к Азиатским играм. Также работающие в школах и вузах столицы Туркмении преподаватели недовольны тем, что их негласно лишили отпуска из-за мероприятий по подготовке к Азиаде. При этом никаких компенсаций им не выплатили.