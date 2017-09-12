Москва, 12 сентября, 2017, 16:47 — ИА Регнум. После выборов не исключено начало внутриэлитных конфликтов. Об этом 12 сентября в ходе заседания экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка в Москве

«Есть довольно интересные различия между кампаниями, — отметил он. — Если мы возьмём выборы в региональные заксобрания или в муниципальные органы власти, то увидим, что явка оказалась либо такой же, либо немного выше, чем пять лет назад. Однако выборы губернаторов показывают, что имеет место снижение явки. Это требует осмысления».

Комментируя сложившуюся ситуацию, он также отметил, что избиратели пока опасаются новых губернаторов, в то время как старых уже не любят.

«Единой оппозиции пока что нет, — продолжил он. — Однако выборы показали, что у оппозиционных кандидатов остаётся неплохой потенциал, а интерес к муниципальному уровню продолжит расти. Что касается «Единой России», то здесь ситуация выглядит ровной, откровенных провалов не наблюдается. В городах, где прежде с существующими местными проблемами поработали, результаты на муниципальном уровне улучшились. К таким можно отнести Курск и Омск. Тем не менее «Единая Россия» не везде переходила к наступательной тактике, которая могла бы переломить устоявшиеся тенденции».

При этом он предположил, что, когда начнется реализация программ, всё же предложенных оппозицией, выявится их нереалистичность.

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Кроме того, участники заседания обсудили вопрос явки.

«Зачем будоражить людей высокой явкой? — задался вопросом председатель совета директоров консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев. — Если начать радикальную работу по её повышению, то мы рискуем, что на улицы выйдет народ с вилами».

При этом он обратил внимание, что, когда речь заходит о муниципальном фильтре, то, образно выражаясь, разговор ведётся о горелке, которой регулируется уровень подачи газа. Однако поговорить стоит и о самом газе — политических партиях.

«У нас нет такого количества политически активных людей, которые могли бы насытиться существующим количеством партий», — констатировал он.

Несколько иным оказалось мнение политолога Максима Жарова. Он убежден, что мэрия столицы как раз совершила ошибку, «засушив» явку, что в итоге и привело к конфликтам в избиркомах.

«Горячее обсуждение муниципальных выборов говорит о проводящейся подготовке к крупным кампаниям, — отметил он. — Столичная мэрия сделала ставку на эмуляцию протестных групп, и именно поэтому не стоит говорить о какой-то победе «Яблока». Использован бренд, а интерес федерального центра здесь — создать Навальному конкурента в лице Гудкова».

Напомним, что 12 сентября в пресс-центре ИА REGNUM прошло четырнадцатое заседание экспертного клуба «Регион». Эксперты обсудили итоги выборов, прошедших 10 сентября в регионах РФ.