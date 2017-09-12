Челябинск, 12 сентября, 2017, 20:56 — ИА Регнум. В Челябинске разгорается новый скандал. Подписи одного из руководителей регионального ОНФ могли быть подделаны, сообщают местные СМИ.

Richard Giles Тренер

На официальных бланках организации было изготовлено 20 писем с его подписью. Затем их направили в органы власти и в правоохранительные и надзорные органы.

«Евгений Коробейников написал заявление в полицию после того, как в органы областной и городской власти были отправлены официальные письма с его подписью. По словам общественника, документы сфальсифицированы, так как он ничего не подписывал», — пишет cheltoday.ru.

СМИ заявляют о конфликте внутри челябинского отделения ОНФ. В самой организации ситуацию прокомментировали неохотно, но наличие конфликта отрицают.

«Ситуация на данный момент такая. Никакого конфликта, о котором идет речь, то есть между Коробейниковым и ОНФ, его не существует. Второй момент. Какие-то внутренние наши взаимоотношения, которые касаются непосредственно только самой организации процесса какого-то, мы в СМИ не хотели бы это обсуждать, потому что это не относится, скажем так, к делу. А вот комментировать, откуда эта тема у нас всплыла, я могу», — сообщил Денис Рыжий.

Он пояснил, что вся эта история началась в связи с рассмотрением ОНФ вопроса по оптимизации детских спортивных школ в Челябинске. По словам Дениса Рыжего, оптимизация проводится не прозрачно, чиновники не предоставляют никаких документов.

«Мы не исключаем, что нагнетание этого скандала, некой интриги стало, из-за того, что мы подняли вопрос максимальной прозрачности проводимой оптимизации спортшкол. В первую очередь вопрос должен обсуждаться с общественностью, а уже затем реализовываться. Соответственно этих обсуждений не было», — сказал Денис Рыжий.

Он отметил, что чиновники назвали причины, по которым необходима оптимизация — экономическая целесообразность, то есть другими словами, нужно экономить. Однако никаких документов с экономическим обоснованием предоставлено не было.

«Наша позиция, на все заявления и раздувания этого конфликта (внутри ОНФ — ИА REGNUM ) такая — конфликта нет, это внутренняя история организации, которая не обсуждается нами в средствах массовой информации. Мы не будем подливать масла в огонь. Если кто-то принял для себя решение обсуждать в СМИ внутренние какие-то дела, ну это его мнение, позиция, у нас же демократия. Мы это связываем с одним, что мы наступили на чьи-то интересы этой оптимизации. И к сожалению такая довольно-аки стандартная реакция, когда ты затрагиваешь чьи-то интересы. Я лично к этому готов, меня это не выводит из равновесия», — заключил «фронтовик».

Напомним, в Челябинске чиновниками неожиданно в августе 2017 года в преддверии учебного года была начата оптимизация детско-юношеских спортивных школ. Предполагается, что объединят две школы между собой, будет сокращен управленческий персонал, останется лишь один директор и бухгалтер на два учреждения. Кроме этого все помещения и спортинвентарь должны перейти на баланс другой организации — муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город».

Планы чиновников узнали родители воспитанников спортивных учреждений и восприняли негативно. Были организованы одиночные и массовые пикеты. Люди собирали подписи под обращением к губернатору Борису Дубровскому с просьбой остановить оптимизацию. На массовых мероприятиях участники просили просто отстать от спортшкол, так они уже приспособились выживать в существующих обстоятельствах. Родители и тренеры считают, что проводимые преобразования не сулят ничего хорошего для спортивных школ, где занимаются дети.

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