Москва, 12 сентября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. В подготовленной США резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены все принципиальные требования российской стороны. Об этом 12 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты, — сказала Захарова. — Все принципиальные требования России к резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли».

В частности, как отметила представитель МИД, из резолюции было исключено положение о депортации северокорейских трудовых мигрантов, противоречащее гуманитарным нормам. Также удалось добиться дальнейшего изъятия из санкционного режима совместного российско-северокорейского предприятия в Раджине.

В окончательный документ не вошло требование о перехвате и досмотре судов в открытом море. По словам Захаровай, эта часть резолюции была приведена в соответствие с международным морским правом. Положение о расширении списка товаров двойного назначения было приведено в соответствие с процедурами санкционного комитета.

Кроме этого, из первоначального американского проекта было убрано положение о нефтяном эмбарго в отношении Северной Кореи.

Напомним, 12 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. Документ предусматривает ограничение ввоза нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме этого, Пхеньян не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости, а также экспортировать свою текстильную продукцию. Гражданам КНДР перестанут выдавать разрешения на работу.

Напомним, что ранее в отношении КНДР уже были введены санкции, запрещающие Пхеньяну импорт угля, железной руды, минералов и другого сырья и продуктов. Однако все эти меры не дали результата — Северная Корея продолжила ракетные и ядерные испытания.