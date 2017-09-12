Лондон, 12 сентября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. «Британия начала, наконец, фактический выход из Евросоюза. В понедельник 11 сентября, нижней палатой парламента Соединенного Королевства был принят закон о приоритете внутреннего законодательства страны над законодательством ЕС, — пишет испанская АВС. — Мнения депутатов разделились: 326 голосов «за» и 290 «против».

Petr Kratochvil Брексит

»Это голосование является самым символическим за все время, прошедшее с даты объявления о победе сторонников развода Британии с ЕС на референдуме 23 июня 2016 года до настоящего момента, — считает газета. — Именно изменения в юридической системе государства несут самые кардинальные перемены. Приоритет британской юстиции над европейской на территории Соединенного Королевства создает проблемы для граждан стран Евросоюза, лишая их возможности апеллировать к суду ЕС».

Испанское издание считает, что Британия идет благодаря принимаемым ею решениям «от плохого к худшему».

«Дело в том, что пока Лондон остается в составе ЕС, в нем действует «стройная юридическая система Сообщества», а как только расстается с членством — европейское законодательство теряет право применения, а свое еще не готово — предстоит изменить как минимум 12 тысяч британских законов, адаптированных к евросоюзным», — по мнению АВС, в Британии начнется хаос из-за отсутствия работающей юридической системы.

Закон о приоритете британской юридической системы над евросоюзной еще не утвержден окончательно: свое слово должны будут сказать депутаты верхней палаты парламента, но, как правило, палата лордов с решениями палаты общин соглашается, отмечает испанская газета.