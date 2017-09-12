Москва, 12 сентября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Народная артистка СССР, глава МХАТа им. Горького, актриса театра и кино, режиссер Татьяна Доронина сегодня отмечает свой день рождения, ей исполнилось 84 года.

Татьяна Доронина

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде, свои первые роли она сыграла в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, в МХАТ СССР им. М. Горького она пришла в 1966 году и сыграла Грушеньку в спектакле «Братья Карамазовы».

Первой её работой в кино стал фильм «Первый эшелон», сюжет картины рассказывал о буднях отряда комсомольцев, осваивающих целину.

В 1967 году вышла картина Татьяны Лиозновой «Три тополя на плющихе», вместе с Дорониной в этом фильме снялся Олег Ефремов, сыгравший роль водителя такси.

Татьяна Доронина была удостоена множества государственных наград, в 1964 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, в 1969-м — народной артистки РСФСР, а в 1981 году она получила звание народной артистки СССР.

В честь неё был назван астероид под номером 19 120, который в августе 1983 года открыла советский и российский астроном Людмила Карачкина.