Барнаул, 12 сентября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Алтайские аграрии столкнулись с кризисом перепроизводства зерновых. Элеваторы, особенно те, что хранят «закрома Родины», еще не распродали остатки урожаев прошлых лет, а перекупщики, в интересах которых уронить цену зерна, могут себе позволить выжидательную позицию. Поэтому к тем немногим элеваторам, которые принимают урожай для собственных нужд переработки, выстраиваются огромные очереди из десятков гружёных фургонов (напомним, такая ситуация сложилась, в частности, на Ребрихинском элеваторе).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых на Алтае

Светлана Шаповалова Элеватор ООО «АлтайЗерноКомплекс» в Ребрихинском районе Алтайского края. Его начальник Александр Носачев запечатлен на фоне фургонов с зерном, более суток ожидающих разгрузки из-за возникшего ажиотажа

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Косвенно эту проблему признают и власти. Во всяком случае, на сегодняшнем оперативном совещании правительства Алтайского края министр сельского хозяйства края Александр Лукьянов отметил: «Мы все виды работ держим под контролем. В течение зимы говорили руководителям сельхозпредприятий, что необходимо учитывать наличие высоких переходящих остатков зерна с тем, чтобы уменьшить посевные площади пшеницы. Хозяйства прислушиваются: уменьшение площадей зерновых в крае составило более 500 тыс. гектаров. Это дает возможность финансового маневра, предприятия могут получить хороший экономический результат при складывающихся ценах на зерно».

Между тем, по оперативным данным на 11 сентября, алтайские аграрии намолотили уже 3 млн 12 тыс. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры в крае убрали с 52% площадей — с 1 млн 956 тыс. гектаров. Пшеницу обмолотили с 50% занятых площадей — с 960 тыс. гектаров.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимые. Уборка урожая на Алтае

Самые высокие темпы уборки зерновых и зернобобовых культур — в Зональном районе. Работы здесь выполнены на 77% площадей, 75% убрали хозяйства Третьяковского района, 74% — Троицкого. В 13 районах края зерновые убрали более чем на 60% площадей.

«Выхода из кризиса перепроизводства вижу только два: развитие животноводства (как потребителя зерна и фактор рентабельности молока) и развитие экспорта. В СССР зерна не хватало в первую очередь потому, что в каждой деревне по нескольку ферм работало. Минус еще в том, что государство, в отличие от загнивающих экономик, самоустранилось от посевных площадей. Не обладая информацией, аграрии «шарахаются» из культуры в культуру, обрушивая рынок и создавая необоснованный дефицит в других культурах. Это нонсенс», — отмечал в интервью ИА REGNUM генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

Напомним, из-за большой влаги, тепла и сильных ветров во многих хозяйствах полёг хлеб. Поэтому значительную часть полей приходится убирать раздельным способом.

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«С учетом погодных особенностей этого года можно сказать, что работы на полях идут ритмично, опасений за исход уборочной кампании нет. Мы не должны забывать о том, что вторая половина сентября традиционно характеризуется неустойчивой погодой, наличием дождливых дней. Это заставляет нас уделить больше внимания вопросам организации работы на полях. В первую очередь мы должны быть готовы к маневру техникой, у нас отдельные хозяйства завершили уборку зерновых. Поэтому администрации районов и министерство сельского хозяйства Алтайского края должны иметь информацию об объемах неубранных площадей, чтобы мы могли предлагать оперативную помощь тем, кто в силу тех или иных причин имеет проблемы в организации процесса. Делать это необходимо настойчиво и энергично, а не формально, с тем, чтобы ни один гектар не остался неубранным, ни один центнер продукции в поле не остался. Это наша сверхзадача», — подчеркнул алтайский губернатор Александр Карлин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в текущем агротехническом сезоне алтайским земледельцам удалось завершить сев пшеницы в оптимальные сроки. Ею засеяно более 2 млн гектаров. Ранее в министерстве сельского хозяйства Алтайского краяотмечали, что с учетом погодных условий удалось увеличить клин раннеспелых сортов пшеницы, а также других зерновых культур.

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