Луганск, 12 сентября, 2017, 16:13 — ИА Регнум. В Донбасс вскоре прибудут иностранные наемники из Латвии для обучения украинских снайперов, заявил 12 сентября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

Xvesti.ru Украинский снайпер

По его словам, латвийские инструкторы прибывают в место дислокации 14-й отдельной механизированной бригады. Целью латвийских инструкторов является обучение украинских снайперов для дальнейшего ведения боевых действий в Донбассе.

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Напомним, ранее в ЛНР заявили о том, что на в учебном центре ВСУ в Хмельницкой области на Западной Украине занимаются подготовкой специалистов минно-взрывного дела, которые в дальнейшем будут работать подрывниками на территории Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев регулярно перебрасывает новые войска и технику к линии фронта для продолжения ведения боевых действий в Донбассе. Так, ранее в район населенного пункта Желобок командование ВСУ перебросило карательные отряды из числа украинских радикалов.

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