Москва, 12 сентября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. В сети опубликован видеоролик, в котором показан внешний вид китайского бестопливного двигателя EmDrive и описывается его принцип действия. Кадры с двигателем, вызвавшими резонанс в научной среде, были показаны в эфире китайского телеканала CCTV-2.

Elvis Popovic EmDrive

Двигатель EmDrive — это аппарат из магнетрона, генерирующего СВЧ-волны, и резонатора, аккумулирующего энергию микроволн. Устройство преобразует излучение в тягу без использования топлива.

В видео демонстрируется, как двигатель создает тягу величиной 1,2 миллиньютона на один киловатт приложенной энергии.

Китайские ученые утверждают, что космический аппарат на базе такого двигателя сможет достигнуть пределов Солнечной системы за несколько месяцев.

Мнение ученых и экспертов относительно работы двигателя EmDrive разделилось: одни восприняли новость скептически, заявив, что работа двигателя противоречит законам физики, другие отнеслись к этому с оптимизмом.

Американский физик БрайсКассент считает, что EmDrive нарушает третий закон Ньютона: сила не может возникнуть сама по себе без взаимодействия физических тел.

Китайцы утверждают, что наличие тяги фиксируется приборами, но она слишком мала, чтобы сдвинуть саму двигательную установку в условиях Земли. По заверениям разработчиков, в космосе двигатель создаст тягу, которая сможет сдвинуть космический корабль и придать ему ускорение.

Согласно существующим законам, тяга должна быть в сотни раз меньше и современная теоретическая физика это объяснить не может.

Создатели китайского двигателя пояснили, что EmDrive предшествовал прототип «Тьянгун-2», успешно прошедший испытания.

ИА REGNUM сегодня приводило комментарий военного эксперта Сергея Кузьмичева:

«Есть версия, что «ведро» EmDrive «просто» входит в резонанс с гравитационными волнами, чьё существование уже ни у кого не вызывает сомнений, но чья природа, мягко говоря, не до конца изучена».