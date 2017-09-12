Гавайи, США, 12 сентября, 2017, 16:05 — ИА Регнум. На Гавайях извергается один из самых активных вулканов мира — Килауэа. Об этом сообщает BBC News.

Вулкан Килауэа, Дон Р. Северсон,1885

Сообщается, что извержение началось 7 сентября и является сильнейшим за последние годы.

Вулкан находится на Гавайских островах в Тихом океане. Высота горы составляет более 1000 м над уровнем моря. Её название в переводе с языка местных аборигенов означает «огнедышащая».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября на Камчатке вулкан Шивелуч совершил пепловый выброс, высота которого составила около 9 тыс. метров. Пепловый шлейф распространился на 70 километров в восточном направлении в сторону залива Озерной