Ярославль, 12 сентября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области АО «ЯрОблЕиц» рассылало жителям коммунальные квитанции с нечитаемым текстом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Пострадавшим вышлют дубликат

На квитанции виден адрес, но кроме него, больше ничего разобрать невозможно. Текст напечатан так блекло, что его не разглядеть даже с лупой. Такие квитанции попадали жителям поселка Ишня Ростовского района и райцентра Ростов Великий.

«Квитанции нам поступают в запечатанном виде. На них виден адрес, по которому курьер их и доставлял. То, что они внутри не пропечатаны — мы увидеть не могли. Это типографский брак. Мы по просьбе жителей или присылаем им дубликат квитанции, или просто озвучиваем сумму, которую они должны заплатить по телефону. Ведь платеж можно провести по реквизитам старой квитанции», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор ростовского филиала АО «ЯрОблЕирц» Зоя Джиганова.

Тираж бракованных квитанций в Ростове не знают, но реагируют на каждую жалобу.

Ростовский филиал о этой проблеме поставил в известность головной офис. Там обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.