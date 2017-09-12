Пермь, 12 сентября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В составе преступной группы 41-летний житель Перми незаконным способом оформлял собственность на квартиры и продавал их третьим лицам. Доказанная следствием сумма махинаций составила 11,5 млн рублей, суд признал гражданина виновным и назначил 6 лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

(сс) George Hodan Арест

В Ленинском суде Перми было доказано, что виновный действовал в составе группы из 10 человек, которая использовала сведения об умерших гражданах для оформления подложных документов на недвижимость, и затем продавала их по определенной схеме.

«Представляя фиктивные документы в компетентные органы, на их основании они приобретали право собственности и продавали данные квартиры своим соучастникам внутри группы. Впоследствии недвижимость перепродавалась третьим лицам — уже добросовестным приобретателям», — говорится в сообщении.

Денежные средства, полученные таким преступным путем, распределялись внутри группы и шли на дальнейшее финансирование незаконной деятельности.

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Используя описанную схему, мошенники смогли продать шесть квартир, принадлежащих администрации города Пермь и трем гражданам — несовершеннолетним сиротам.

Дело в отношении осужденного было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Суд принял в учет позицию обвинения и приговорил нарушителя по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере) к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иски администрации Перми о возмещении более 6 млн рублей в качестве причиненного преступлением вреда. Другие иски — от пострадавших в результате махинаций граждан — суд рассмотрит в качестве гражданского судопроизводства.

Правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное дело против остальных участников преступной группы.