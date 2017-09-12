Калуга, 12 сентября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов проверил ход работ по ремонту дворов, вошедших в программу «Городская среда».

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов проверяет ход ремонтных работ

В избирательном округе №3 в программу вошло пять дворовых территорий: Дзержинского 85, Тульская 15, Кирова 25а, 25е, Дзержинского 85. Во всех дворах начались работы по ремонту и благоустройству.

«Работы ведутся на всех объектах, при подготовке проектной документации были учтены предложения жителей по каждому двору, — отметил Александр Иванов, — подрядчик ответственно подходит к выполнению работ и реагирует на замечания, оперативно устраняя недочеты. Я надеюсь, что ремонтные работы будут выполнены своевременно и объекты будут сданы в назначенный срок.

Во всех пяти дворах будут обустроены парковочные карманы, заменены бордюры, уложено новое асфальтовое покрытие и произведена опиловка деревьев, кроме того во дворе по дома № 47 улице Кирова будут проведены работы по реконструкции детской площадки».