Донецк, 12 сентября, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В ДНР заработали агентства недвижимости. Конечно, на сегодняшний день их единицы. До войны в одном Донецке их насчитывалось более 70.

Цуканов М.В Обстрелянная многоэтажка в Донецке

Корреспондент информационного агентства ИА REGNUM узнал, какие цены в республике на жилье и кто его покупает.

Если до войны трех-четырехкомнатные квартиры в столице ДНР выставлялись по цене от 65 до 100 тысяч долларов, то уже в начале осени они стоили от 10 до 25 тысяч долларов. Люди покидали квартиры и уезжали на мирные территории.

«В августе 2014 годы многие понимали, что нужно спасать свои семьи, детей. Наша четырехкомнатная квартира на границе Киевского района, который нещадно обстреливался. Мы приняли решение уехать из Донецка. Но чтобы были деньги на первое время, выставили на продажу жилье. Вначале за 25 тысяч долларов, потом цену опустили до 10 тысяч долларов. Но покупателей не было. Никто не хотел рисковать. Теперь мы вернулись в свою квартиру и очень рады, что не продали ее, — рассказал дончанин Алексей Иваненко.

Но цены на недвижимость с тех пор немного изменились. Как сообщили в одной из риелторских контор, цены с 2014 года немного подросли. Дорого по нынешним военным меркам выставляют дома в новостройках. Не секрет, что многие состоятельные граждане вкладывали средства в недвижимость, а после она либо пустовала, либо сдавали ее внаем. За такое жилье площадью до 100 квадратных метров сегодня просят 40 тысяч долларов и больше. Если площадь больше, то цена может доходить до 80−100 тысяч долларов.

На вторичное жилье цены ниже. Например, сейчас продается в центре 4-комнатная квартира площадью 76 квадратных метров всего за 28 тысяч долларов. Есть и квартира около 100 квадратных метров в старом доме по цене 35 тысяч долларов.

Самые низкие цены — на северо-западных окраинах. Конечно, в Старомихайловке или на печально известной улице Стратонавтов ничего продать нельзя. А вот чуть ближе к центру однокомнатные квартиры идут по 8 тысяч долларов. Микрорайон Текстильщик, который с 2015 года практически не обстреливается, котируется. За 23 тысячи долларов тут можно купить отличную трехкомнатную квартиру с евроремонтом.

Как это ни парадоксально, но за последние два года спрос на недвижимость в Донецке стабильно растет. Более того, в настоящее время покупателями выступают не только граждане ДНР, но и жители Харьковской, Днепропетровской, западных областей Украины, а также РФ, сообщает адвокат и правозащитник в ДН Анастасия Буторкина.

Чаще всего агентства недвижимости, как и частные посредники, устанавливают плату за свои услуги, исходя из средней по рынку. Сейчас это 3−5% от стоимости сделки. Такой процент был и до войны.

В свою очередь министр юстиции ДНР Елена Радомская сообщает, что за министерством юстиции ДНР не закреплен контроль за деятельностью риелторских агентств. Взаимодействие риелтора и покупателя осуществляется в обычном рабочем порядке представительства на общих основаниях. То есть никаких преференций в вопросе оформления документов в регистрационных службах риелтор не получает.

Есть и еще одна сложность при покупке жилья в ДНР. Все решения нотариусов, а также органов государственной власти и местного самоуправления Украины, принятые с 11 мая 2014 года, относительно недвижимости, расположенной на территории республики, считаются недействительными. Граждане обязаны, как велит закон, переоформить документы по законам ДНР. А это дополнительные средства. Некоторые собственники жилья, боясь его потерять, оформляют документы дважды — в ДНР и на Украине. Таковы парадоксы сегодняшнего времени.

Если говорить об аренде жилья, то это довольно распространенное явление в республике. Снимают жилье люди, у которых обстрелами разрушены дома, добровольцы, которые сражаются за республику, семьи, имеющие жилье, но решившие переехать для страховки в безопасные районы.

Если в начале войны жилье собственники сдавали за коммунальные услуги, то теперь цены явно завышены. Даже за трехкомнатную квартиру на улице Бирюзова (одна из самых обстреливаемых западных окраин, на улицу не один раз прилетали снаряды) просят 2500 рублей плюс плату за коммунальные услуги. Фактически это больше 4000 рублей. Аренда в центре стандартной двух-трехкомнатной квартиры обойдется в 5—8 тысяч рублей. Простая семья позволить себе этого не может, поэтому стараются снять комнату или флигель. Как вариант — небольшой домик.

«После того как наш дом в поселке Октябрьский был уничтожен, мы переехали к родственникам, — рассказывает жительница Донецка Мария Садовникова. — Нам предлагали комнату в общежитии, но с ребенком там условия не подходят. Можно пожить в общежитии несколько месяцев, но три года — очень большой срок. Родственники выехали в Россию, и мы живем у них, оплачивая коммунальные услуги. Можно сказать, нам повезло, потому что снимать квартиру или дом нам не по карману. В Донецке много пустых новостроек, и мы не понимаем, почему их не распределят среди самых нуждающихся семей, тех, где есть дети, пожилые люди».

«Цены на аренду квартир в Донецке очень высокие, — говорит житель Донецка Алексей Мартыненко. — Некоторые собственники квартир потеряли всякую совесть. Наживаться на тех, кто лишился жилья, а то и потерял близких, последнее дело. Старые люди вспоминают эвакуацию во время Великой Отечественной войны, когда люди селили у себя бежавших от войны, и никто не требовал за это дорогую плату».

Еще характерное явление — количество квартир и домов, которые выставляются на продажу, растет. Это говорит о том, что люди продолжают покидать республику.

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