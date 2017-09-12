Волгоград, 12 сентября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В Волгограде приостановлена стройка Александро-Невского собора. Замерло возведение храма всего на несколько часов — для проведения важного мероприятия. Сегодня, 12 сентября, в строящейся святыни митрополит Волгоградский и Камышинский Герман впервые совершит божественную литургию, передаёт ИА REGNUM.

Volgeparhia.ru Строящийся храм

Дата выбрана не случайно. 12 сентября православная церковь отмечает день перенесения мощей святого из Владимира-на-Клязьме, где они пребывали со дня его прославления, в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь.

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В Волгограде в основание храма Александра Невского заложен первый камень

Служба прошла в цокольном помещении возводимого храма — здесь уже завершились работы по перекрытию, однако убранство еще скудное. Для безопасности граждан на время проведения первой Божественной литургии стройка была приостановлена на несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о восстановлении Александро-Невского собора, разрушенного большевиками в 30-е года прошлого века, было поддержано волгоградцами на публичных слушаниях в 2015 году. Реализацией проекта занимается компания «Приволжтрансстрой». К работам по возведению святыни в Волгограде приступили в феврале 2016 года. Нулевой цикл работ был завершён в декабре 2016 года.

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Археологи дали добро на возведение храма Александра Невского в Волгограде

Храм, строительство которого ведётся на добровольные пожертвования, будет максимально приближен к первоначальному варианту начала ХХ века. Для этого по спецзаказу была выполнена партия высокопрочного кирпича повышенной морозостойкости специальных размеров.

Храм должен стать одним из самых крупных и знаковых строений русского православного зодчества на территории Волгоградской области. В центральной части он поднимется на 52 метра, здание сможет вместить до пяти тысяч прихожан. Намечено, что общестроительные работы на объекте будут завершены к 2020 году, затем начнутся отделка и благоустройство прилегающей территории. Открытие собора запланировано на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с указом президента России Владимира Путина.