Москва, 12 сентября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Российский рубль незначительно отступает в парах с иностранными валютами 12 сентября днем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«Статистика по торговому балансу России, чье положительное сальдо сократилось в июле по сравнению с показателями предыдущего месяца, на рубль и его поклонников особенного впечатления не произвела. Мимо участников торгов прошла и информация о значительном ускорении в январе-августе чистого оттока капитала», — пояснила эксперт.

По ее мнению, рубль сохраняет свою привлекательность для инвесторов, пока ЦБ не подошел к вопросу о ключевой ставке, еще пара дней есть у поклонников carry trade и ОФЗ, чтобы заработать на разнице ставок.

Фактически, пара доллар/рубль удерживается в коридоре 57−58 достаточно продолжительное время, если не считать ложных пробоев вниз, которые особенным успехом и не увенчались, отметила Бодрова.

«Этот диапазон остается актуальным до 15 сентября точно, пока Центробанк РФ не даст рынку новых сигналов», — полагает эксперт.

Добавим, 12 сентября доллар США к настоящему времени стоит 57,38 рубля (+0,2%). Евро торгуется по 68,47 рубля (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 13 сентября, составляют 57,26 рубля за американскую валюту (повышен на 10 копеек) и 68,54 рубля за евро (снижен на 10 копеек).

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