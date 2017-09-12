Ярославль, 12 сентября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Стоимость проезда в маршрутке №46 вырастет до 26 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующие объявления уже появились в автобусах.

City-yaroslavl.ru Стоимость проезда повысится до 26 рублей

Итак, ярославцы наконец начинают платить из собственного кармана за «красные маршрутки». Некоторые предприниматели поднимают стоимость проезда сразу на 3 рубля. Аргументируют они это требованием мэрии города заменить автобусы на новые.

«Нас мэрия Ярославля обязала перейти с 1 апреля на новые автобусы. С июля мы ждем поставки 6 автобусов, их прибытие с завода неоднократно откладывали. Последний раз мы их ждали в сентябре и уже повесили объявление, что повысим стоимость проезда с 1 октября, но машины снова не пришли. Сейчас обещают 13 октября. Они очень дорогие, и поэтому наши платежи по лизингу увеличились практически в два раза. Чтобы это компенсировать, мы с 1 ноября решили увеличить цену проезда в транспорте до 26 рублей. Причем мы сначала получим автобусы, а потом увеличим цену, чтобы люди видели наглядно, почему выросла стоимость поездки. На нашем 46-м маршруте работают три индивидуальных предпринимателя. Будут ли они увеличивать цену — я не знаю. Сейчас тарифы на частном транспорте нерегулируемые, и каждый владелец транспорта вправе устанавливать цену проезда на свое усмотрение. Так что, может, они увеличат, а может и нет, спрашивать у них я не могу, иначе антимонопольная служба может обвинить нас в сговоре» — сказал корреспонденту ИА REGNUM индивидуальный предприниматель Сергей Жиров.

Но, впрочем, информацию о росте тарифа нам подтвердил только предприниматель, который работает на 46-м маршруте. Несколько других, до которых нам удалось дозвониться, ничего об этом не знают и собираются работать по-прежнему с билетами по 23 рубля.

В мэрии Ярославля ничего о предстоящем повышении сказать не смогли, сославшись на то, что по закону предприниматели сами имеют право решать, сколько у них будут стоить билеты. Например, в 90-й билет может стоить 23 рубля, а в 91-й — 25 рублей, в 36-й — и вовсе 20 рублей. Все зависит от аппетитов хозяина и расходов, которые он несет.

Но тем не менее на условиях анонимности один из сотрудников мэрии сообщил, что город даже приветствует «первые ласточки» по повышению цены в маршрутках. Там надеются, что это позволит вернуть пассажиров на общественный транспорт.

После того как стоимость проезда поднялась до 23 рублей и сравнялась с маршрутными такси, отток пассажиров, по разным оценкам, составил от 10 до 20%.

Напомним, 31 августа мэр Ярославля Владимир Слепцов сообщил, что переход на новые красные автобусы отложен до 1 апреля 2018 года. Хотя дополнительные требования к осуществлению перевозок на территории города должны были вступить в силу уже с 1 сентября.

Ключевым положением программы стало обновление автопарка, введение жёстких требований к техническому состоянию машин и соблюдению правил перевозок.

Однако, как уже сообщало ИА REGNUM, перевозчики столкнулись с тем, что завод-изготовитель перегружен заказами и не может поставить весь объем в обозначенный срок.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, мэр города Владимир Слепцов принял решение продлить срок замены маршрутных такси.

Тем не менее уже с 1 сентября все перевозчики, работающие в Ярославле, обязаны соблюдать дополнительные требования. Среди них — посадка и высадка пассажиров только на остановочных пунктах, объявления остановок, обеспечение экипажа автобуса форменной одеждой.