Хельсинки, 12 сентября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Российский спортсмен Владимир Балынец дисквалифицирован за выход на церемонию награждения в футболке с портретом президента РФ Владимира Путина, пишет «Советский спорт».

Sportyakutia.ru Владимир Балынец

Такое решение приняла Международная федерация пауэрлифтинга (IPF). Балынец победил в августе на чемпионате Европы по классическому жиму в Финляндии.

Взойдя на пьедестал, он расстегнул куртку, под которой была надета футболка с Путиным. В Федерации это сочли нарушением статьи регламента, запрещающей демонстрацию политических и религиозных символов.

Пауэрлифтер отстранен от международных соревнований до конца 2017 года. Президент Федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров в Instagram написал, что решение о дисквалификации может быть отменено и спортсмен отделается предупреждением.

32-летний Балынец — многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году он стал серебряным призером, а в 2014 году завоевал бронзу на чемпионате мира.

Сам спортсмен в интервью НВК «Саха» признался, что согласен с решением IPF и отметил, что незнание закона не освобождает его от ответственности.