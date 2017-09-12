Как Киев опозорился перед Евросоюзом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Позор: как Киев подрывает венгерско-украинские отношения;
- Попытка захвата территорий: как оценивают проекты КНР в Центральной Азии;
- Ставка на личности, а не на народ: Молдавия не готова к политическому диалогу с ПМР;
- Вашингтон нервничает: российский робот «Уран-6» вызвал беспокойство у военных США;
- Во главу угла — Минские переговоры: в ЛНР создано министерство иностранных дел.