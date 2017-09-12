Санкт-Петербург, 12 сентября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Органами СКР по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан, причастных к незаконному изготовлению взрывных устройств. На одной из таких самодельных бомб в апреле 2017 года подорвался 17-летний студент. Молодой человек получил тяжелые ранения, но выжил и дал показания.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Перед судом в ближайшее время предстанут Василий Кирьянов, гендиректор ЗАО «Инновационный центр «С&С», а также заведующий лабораторией этой структуры Дмитрия Довга. Они обвиняются в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном производстве и хранении прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

По версии следствия, в апреле 2017 года Кирьянов с Довга, обладающим специальными познаниями в области химии, в нежилом помещении на набережной реки Смоленки, используя лабораторное оборудование, не имея лицензии на изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, организовали их изготовление. Кроме того, Довга в апреле 2017 года незаконно произвёл прекурсор наркотических средств и психотропных веществ — фенэтиламин. В ходе обыска были изъято 30 взрывных устройств, а также фенэтиламин.

Напомним, вечером 13 апреля 2017 года от дома 4 по проспекту Кима (Василеостровский район) в шоковом состоянии был госпитализирован 17-летний студент Технологического института. Молодой человек тяжело пострадал от взрыва бомбы в его руках, медики сумели спасти его жизнь. Первоначально предполагалось, что пострадавший сам собрал взрывное устройство, используя знания в области химии. Однако позже выяснилось, что это не так, и готовую бомбу он получил от одного из подозреваемых.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Василеостровский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Довги. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 сентября. Василию Кирьянову суд продлил меру в виде домашнего ареста на тот же срок.

«Оба фигуранта полностью признают свою вину и ходатайствуют о применении особого порядка принятия судебного решения. Расследование данного уголовного дела завершено. 31 августа уголовное дело с обвинительным заключением поступило в прокуратуру Василеостровского района г. Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе судов Петербурга