Берн, 12 сентября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. «Заявления о вмешательстве ФСБ или находящихся под ее покровительством групп хакеров «во все выборы, происходившие в последнее время» может означать только то, что «русские обладают суперсовременными и совершенными технологиями, высококвалифицированными специалистами в сфере IT и тщательно проработанным и скрупулезно выполняемым планом действий» — пишет корреспондент швейцарской Tages anzeiger Бернхард Оденаль.

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Журналист отмечает, что «как-то это не вяжется с образом России, как страны технически отсталой, чья элита живет и богатеет исключительно коррупцией, а единственным источником благосостояния всего государства является продажа сырья».

«Скорее всего, — полает автор, — истина где-то посредине. Русские не вмешиваются в выборы, но и не заколачивают компьютером гвозди. Они стремятся даже не взломать сервер, а совершить попытку взлома. Неважно, удачную или нет. Главное для них — оставить следы своего пребывания. Традиционная, десятилетиями используемая и проверенная методика российских спецслужб с целью запугать кого-либо: мы здесь, мы у тебя над ухом и за спиной, мы повсюду, от нас не скрыться».

«И население западных стран само себя убеждает в том, что так и есть, русская угроза вмешательства в выборы существует, — резюмирует Оденаль. — Слухи, что хакеры из Fancy Bear или Guciffer 2.0 действуют по приказу Кремля, делают Владимира Путина и его спецслужбы сильнее. По крайней мере, в плане имиджа».