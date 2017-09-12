Жуковский, Московская область, 12 сентября, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Московской области обесточен аэропорт Жуковский, сообщает телеграм-канал Mash.

Jefroz Аэропорт «Жуковский»

Работа воздушной гавани полностью парализована из-за отключения электроэнергии. Не работают багажные ленты и табло.

Подмосковный аэропорт «Жуковский» принял первый рейс 12 сентября: прилетел самолет из Минска со 133 пассажирами на борту. Первый рейс в аэропорт «Жуковский» выполнил Boeing 737−300 авиакомпании «Белавиа».

Рейсы по этому направлению будут летать ежедневно: по понедельникам, средам, пятницам и субботам вылет из Минска будет осуществляться в 8:15 по местному времени, в остальные дни — самолеты из столицы Белоруссии будут вылетать в 19:30.

Аэропорт был открыт 30 мая 2016 года недалеко от одноименного города Московской области. В воздушной гавани возведен пассажирский терминал площадью 17 тысяч кв. м с пропускной способностью до 2 млн человек в год.

22 августа приказом Росавиации российские авиакомпании получили разрешение на осуществление международных регулярных пассажирских перевозок из аэропорта «Жуковский». Основными направлениями полетов станут Грузия, Австрия, Германия, Великобритания, Китай и Казахстан.