Киев, 12 сентября, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко намерен встретиться с руководством Соединенных Штатов Америки после того, как примет участие в заседании Генассамблеи ООН, и провести с американцами «интересные переговоры». Об этом 12 сентября сообщает телеканал «112 Украина».

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«У нас там состоятся очень интересные взаимодействия и переговоры, в частности, с Министерством обороны, с американскими военными», — заявил украинский лидер и добавил, что говорить о подробностях пока не будет.

После проведения переговоров Порошенко отправится в Торонто, где пройдут соревнования с участием украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко отправится в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, где будет поднят вопрос о размещении миротворцев в Донбассе. Во время телефонной беседы 11 сентября этот вопрос также обсудили президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Российский лидер одобрил размещение миротворческой миссии ООН за линией разграничения в Донбассе, отметив, что это возможно в случаях, когда миротворцы будут обеспечивать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ.

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