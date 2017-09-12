Киев, 12 сентября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Первое грузовое судно с антрацитом из США придет на Украину в течение недели, заявила заместитель министра энергетики Украины Наталья Бойко в интервью украинскому «Пятому каналу».

Decumanus Вагоны с углем

Минэнерго Украины ожидает повторных поставок. Контракт на поставку угля заключила госкомпания «Центрэнерго» с американской компанией Xcoal.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость о поставке угля на Украину была достигнута 20 июня в Вашингтоне во время визита в США Петра Порошенко. Посольство Украины в США опубликовало видео с поставкой первого антрацита. 85 тыс. тонн топлива должно прибыть в начале сентября. Стоимость одной тонны антрацита обошлось Киеву в $206, тогда как Норвегия закупает его по $125.

До конца 2017 года на Украину планируется поставить 600 тыс. тонн угля.

Напомним, что 15 марта решением президента Украины были прекращены грузовые перевозки из Донбасса, которые снабжали Киев углем.