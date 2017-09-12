Пекин, 12 сентября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Туристическое бюро китайской провинции Гуйчжоу опубликовало заявление, согласно которому с начала 2017 года крупнейший в мире радиотелескоп FAST посетили более 169 тыс. человек. Всего с момента запуска в сентябре 2016 года на уникальном объекте побывали более 240 тыс. посетителей.

Nrscc.gov.cn Радиотелескоп FAST

По словам руководителя провинциального туристического бюро, большинство туристов являются гражданами КНР, однако нередко для того, чтобы увидеть самый большой радиотелескоп в мире, в Гуйчжоу приезжают туристы из Германии, Франции, Израиля и США, пишет «Сина синьвэнь».

Перед посещением объекта все туристы проходят обязательный инструктаж. Так, посетителям запрещено проносить мобильные телефоны, фото и видеоаппаратуру при нахождении под главной чашей радиотелескопа. Это связано с тем, что устройства могут создавать дополнительные помехи, затрудняющие работу радиотелескопа.

Власти уезда Пинтан, где расположен комплекс FAST, активно развивают туристическую инфраструктуру. Летом 2017 года в непосредственной близости от радиотелескопа были открыты несколько туристических объектов, в том числе планетарий, кинотеатр, а также несколько отелей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope — «Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой») является крупнейшим в мире среди телескопов с заполненной апертурой. Строительство телескопа началось в 2011 году, а 25 сентября 2016 года он был запущен в эксплуатацию.