Ереван, 12 сентября, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Армения готова рассмотреть вопрос о своем участии в международной коалиции по разминированию Сирии, направив туда соответствующее подразделение, сообщили в министерстве обороны Армении.

mil.ru Сапёр

«Еще в 2016 году министерство обороны РА провело с коллегами из РФ предварительные рабочие обсуждения о перспективах участия в гуманитарных работах по разминированию в Сирии. В рамках рабочих обсуждений Армения выразила готовность, в случае окончательной реализации подобной инициативы, согласия правительства Сирии и соблюдения всех международных правовых процедур, рассмотреть возможность участия её подразделения по гуманитарному разминированию в миссии в тех районах Сирии, где не ведутся военные действия. Какой-либо информацией о ходе формирования коалиции, ее составе и тем более графике развертывания министерство обороны РА в данный момент не располагает», — сообщили радио «Свобода» в оборонном ведомстве Армении.

О том, что Армения дала согласие направить саперов в Сирию сообщило в конце августа агентство Sputnik, цитируя одного из начальников управления Минобороны России. Кого именно цитировало агентство непонятно, так как имя, фамилия цитируемого не соответствовали его должности.

28 июня министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что Армения не намерена в ближайшее время отправлять войска в Сирию. По словам армянского министра, речь может идти только о гуманитарных программах.

Международную коалицию стран для разминирования в Сирии предложил создать министр обороны России Сергей Шойгу на VI Московской конференции по международной безопасности 26 апреля.

Пока что о сроках создания коалиции ничего не известно, а Россия самостоятельно ведёт работы по разминированию в Сирии.

11 сентября Минобороны России сообщило, что передовой отряд российских саперов переброшен на авиабазу Хмеймим в Сирии для разминирования освобожденных районов города Дейр-эз-Зор.

«Всего в Сирийскую Арабскую Республику для участия в гуманитарном разминировании будет переброшено 175 военнослужащих международного противоминного центра и 42 единицы специальной инженерной техники, в том числе современные роботизированные комплексы «Уран-6», — сообщили в ведомстве, отметив, что группа кинологов с минно-розыскными собаками и 7 единиц специальной техники уже доставлены на российскую базу Хмеймим.

Примечательно, что Конгресс США 7 сентября одобрил инициативу конгрессмена Дейвида Валадао о выделении Нагорному Карабаху 1.5 млн долларов дополнительных средств на разминирование территории.

По словам конгрессмена, работающая с 2000 года в Карабахе организация the HALO Trust уже разминировала 90% территории Карабаха. До 2020 года может быть завершен процесс, но для этого необходимо 8 млн долларов.

США направляет в Карабах гуманитарную помощь на разминирование с 2000 года.