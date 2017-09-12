Киев, 12 сентября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В два раза увеличило министерство обороны Украины расходы на разработку и закупку вооружения и военной техники в 2017 году по сравнению с 2016 годом, заявил заместитель директора департамента финансов министерства обороны Украины полковник Сергей Галимский, сообщает 12 сентября УНИАН.

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По его словам, в 2017 году Минобороны Украины израсходует 33,8 млрд гривен ($1,3 млрд) для обеспечения войск новым вооружением и техникой. Галимский отметил, то на ремонт вооружения и военной техники, а также на экипировку и квартирно-эксплуатационное обеспечение Минобороны выделило в 1,5 раза больше финансирования по сравнению с 2016 годом.

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Напомним, ранее в оборонном ведомстве Украины заявили, что до 2020 года вся оборонная сфера страны будет переформатирована под стандарты НАТО. По словам спикера Минобороны Украины Максима Прауты, на данный момент правительство уже внедрило 126 стандартов НАТО в работу Минобороны и ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России завел уголовные дела на министра обороны Украины Степана Полторака и других высокопоставленных лиц в Киеве, причастных к разжиганию гражданской войны в Донбассе.