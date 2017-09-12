Киев, 12 сентября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Власти Украины намерены на заседании Генассамблеи ООН поднять вопрос о размещении миротворцев в Донбассе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Спартак» в Киеве.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

«В конце недели я выезжаю в Нью-Йорк, там будет заседание Генассамблеи ООН, — говорит глава государства. — Я планирую принять участие и в Совете Безопасности ООН, где мы поставим вопрос о голубых касках, миротворцах, которые (…) должны обеспечить мир и политико-дипломатическим путем освободить оккупированные территории (в Донбассе)».

Напомним, 11 сентября президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер одобрил размещение миротворческой миссии ООН за линией разграничения в Донбассе. При этом речь идет лишь о случаях, когда миротворцы будут обеспечивать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, действующих в рамках Минских соглашений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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