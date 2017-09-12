Москва, 12 сентября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Российская валюта сохраняет стабильность и даже незначительно укрепляется к доллару, несмотря на небольшое падение цен на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

«Крепость рубля сейчас объясняется общей слабостью доллара на мировом рынке. Но курс в районе 57,2 рублей за доллар все равно выглядит чрезмерно завышенным, что также может быть свидетельством сохранения популярности рубля и рублевых активов у спекулянтов», — уверен Люшин.

По его словам, российские облигации федерального займа сегодня все еще пользуются высоким спросом из-за ожиданий, что Центробанк РФ на ближайшем заседании совета директоров снизит ключевую ставку. В случае, если показатель будет действительно снижен, стоимость облигаций будет расти, а случаи фиксации прибыли с них участятся.

«Если сюда добавить вероятность реализации геополитических рисков, то падения рубля относительно доллара может быть весьма сильным», — опасается Люшин.

При негативном сценарии курс может довольно резко вернуться к отметке в 59 рублей за доллар, а затем продолжить падение и дальше.

«К концу сентября мы опять может увидеть рубль в районе 60 к доллару», — считает Люшин.