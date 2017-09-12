Ярославль, 12 сентября, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Сегодня на заседании комитета областной Думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству депутаты не поддержали законопроект о «ярославской реновации», внесенный Василием Цепендой и Сергеем Балабаевым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Пятерке реновация на удалась

Василий Цепенда и Сергей Балабаев предложили пойти по пути столицы и снести в Ярославле все дома «хрущевской» серии.

«Москва давно занимается сносом таких домов. Мы с Василием Цепендой уверены, что Ярославлю тоже пора. В период индустриального строительства было построено много жилых домов. В то время основной задачей было обеспечить в максимально короткие сроки максимальное количество граждан, переезжающих из деревни в город, хоть каким-то жильём. «Хрущёвки» уже давно обветшали, а придомовые территории не отвечают современным требованиям благоустройства», — сказал депутат областной думы Сергей Балабаев.

Закон предусматривает предоставление нового жилья в том же районе, повышает требования к благоустройству территории с обязательным выделением достаточного места для организации парковки, требования к строительным технологиям и качеству самого жилья.

Сегодня законопроект был вынесен на обсуждение комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству областной Думы.

Депутаты сошлись во мнении, что для начала неплохо бы решить проблему аварийного жилья, а потом уже подходить к теме реновации.

«У любого закона есть юридическая и морально-техническая составляющие. По юридической все соответствующие ведомства высказали свои замечания, в законопроекте есть масса недоработок. А морально-техническая — что о нас люди подумают, если мы будем заниматься реновацией? Москва — это Москва, там переселяют из хорошего в более лучшее, извините, с жиру бесятся, а у нас надо думать, как людей из бараков выселить. Давайте прежде всего заниматься этим» — призвал коллег депутат Александр Неберт.

Поддержал его и Виктор Волончунас, который рассказал, что реновация в Ярославле, в общем-то, уже была, и «захлебнулась» она в Ленинском районе, или на Пятерке, как называют ее в народе:

«Я раньше тоже считал, что самое простое — это снести ряд домов, что позволило бы улучшить жилищные условия граждан. Так нам казалось. Приведу пример: двухэтажные дома от улицы Автозаводской и до трамвайных путей. Мы начали прорабатывать этот вопрос с инвесторами и по схеме развития застроенной территории провести вот такую реновацию. Эти дома, которые были в муниципальной собственности, сегодня приватизированы, и мы с согласия жильцов вместе с инвесторами хотели их потихонечку расселять. Но споткнулись: там есть квартиры, где люди заявили — а мы не собираемся отсюда уезжать, зайдите к нам и посмотрите, как мы живем. И действительно — на первом этаже похуже, а на втором — евроремонт, соединенные квартиры, планировки… Тут под одну гребенку нельзя. Поэтому такие позывы законодательного порядка для Ярославля просто преждевременны. И нам ничего не мешает дальше проводить программу расселения аварийного жилья и программу проведения работ по развитию застроенной территории» — сказал Виктор Волончунас.

В итоге законопроект Сергея Балабаева и Василия Цепенды поддержал лишь один человек.