Новосибирск, 12 сентября, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий главным показателем прошедших в регионе выборов считает то, что из 33 распределяемых мандатов 30 получили представители партии «Единая Россия». Об этом глава области заявил на пресс-конференции 12 сентября, комментируя итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий

«В единый день голосования проходили 33 избирательные компании, кандидаты претендовали на 33 мандата, из них 30 получили представители партии «Единая Россия», ЛДПР — два мандата, один — КПРФ, — цитируют губернатора «Все новости Новосибирской области». — «Единая Россия» выиграла, причём, со значительным перевесом. Да, на 21-ом округе эта партия проиграла КПРФ (на довыборах в Законодательное собрание области), но этот округ всегда имел электорат со стабильным предпочтением определенной партии. Поэтому ничего трагического не произошло. Самое главное для меня как губернатора — выборы прошли конкурентно и вполне легитимно».

С ним не совсем согласен политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур. Эксперт считает, что низкая явка на этих выборах ставит под сомнение легитимность не только выборного процесса, но и выстроенной политической системы.

«Первый итог — большинство избирателей не видит смысла в выборах, и не видят кандидатов, которые отражали бы их интересы. Это ставит под сомнение легитимность выстроенной политической системы. Второй итог, который касается 21-го округа — большой бюджет избирательной кампании не гарантирует победу на выборах в Новосибирске», — отметил ИА REGNUM Мазур.

Заместитель декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Александр Барсуков считает, что причин такой низкой явки на довыборах и выборах в регионе множество.

«Это и временной период. Избиратели потеряли интерес к выборам как таковым, поскольку не видят в предвыборных кампаниях зачастую реального выражения своих интересов», — предположил Барсуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Новосибирской области в общей сложности проходило 11 выборных кампаний, в результате которых были распределены 33 депутатских мандата: довыборы в Горсовет Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области, также избирался горсовет города Карасука и проходили довыборы ещё в семи районах. В итоге из 33 депутатских мандатов 30 получила «Единая Россия». Явка избирателей едва дотянула только до 15,2%.

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Некоторые эксперты отмечали, что"при такой явке говорить о легитимности не приходится, легальность — да, но никак не легитимность».