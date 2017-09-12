Донецк, 12 сентября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 11 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 11 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 29 раз, сообщают 12 сентября СМИ народных республик.

Militaryreview.su Украинская Мста-Б в зоне АТО

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 11 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе, Желобок, Калиново, Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, крупнокалиберные пулеметы, оружие БМП, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 29 раз. Под огнем оказались 12 населенных пунктов.

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Обстрелами украинской артиллерии был поврежден один дом в поселке Трудовские.

«Штаб АТО» зафиксировал 36 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Гнутово, Талаковки, Водяного, Лебединского, Павлополя, Старогнатовки.

На Донецком и Луганском направлении «штаб АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Каменки, Новгородского, Крымского.

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года. Несмотря на подписанные Минские соглашения, предписывающие сторонам конфликта прекратить огонь и отвести технику от линии фронта, Киев саботирует договор. Вместо этого Украина требует ввода миротворцев ООН в Донбасс. В свою очередь, республики поддержали идею ввода миротворческой миссии на линию фронта и на территории Донбасса для обеспечения защиты наблюдателей ОБСЕ.