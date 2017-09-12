Тутаев, Ярославская область, 12 сентября, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В Ярославской области Тутаевский городской суд приговорил мать сгоревших детей к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за причинение смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

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В апреле 2017 года двадцатилетняя жительница Тутаева ушла из дому и оставила без присмотри двух девочек двух и четырех лет. Дети, имея доступ к зажигалкам и спичкам, играя, подожгли разбросанные по комнате вещи. Смерть девочек наступила от острого отравления угарным газом.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 20-летней ранее не судимой местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Следствие установило, что женщина не делала попыток устроить детей в садик, часто оставляла их одних, запертых в квартире без продуктов. Именно ненадлежащий уход за детьми и привел к их гибели.