Москва, 13 сентября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. 13 сентября 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM представители Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) проведут пресс-конференцию «Возвращение к истокам: классическая отечественная методика как ключевой фактор возрождения образования».

Петр Данилов ИА Красная Весна Пресс-конференция и презентация учебников РВС

На мероприятии будет представлена линейка адаптированных и переизданных специалистами РВС советских учебников 1950 годов для первых-вторых классов начальной школы.

Почему в своей работе представители РВС ориентировались на советские учебники 50-х годов? В чем заключаются особенности методической школы этого периода (и в целом советского периода) по сравнению с современной системой образования? Какие изменения содержат переизданные учебники? Эти и другие аспекты своего образовательного проекта раскроют специалисты, непосредственно трудившиеся над адаптацией линейки.

На пресс-конференции будут представлены:

Арифметика для 1-х и 2-х классов (А.С. Пчёлко и Г.Б. Поляк);

Букварь (Н.А. Костин);

Русский язык (Н. А. Костин);

Рисование (Н.Н. Ростовцев);

Родная речь (Е. Е. Соловьева, Л.А. Карпинская, Н.Н. Щепетова);

Музыка для 1 класса (за основу взят учебник «Родная песня» авторов Е. Балахонова, О. Солониковой, Н. Шереметьевой).

В мероприятии примут участие

кандидат психологических наук, профессор РПУ Н.Г. Храмова ,

, преподаватель первой квалификационной категории по классу изобразительного искусства ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» А.В. Анохина ,

, другие специалисты сферы образования, изобразительного искусства и культуры.

Начало мероприятия — 14:00, регистрация гостей и участников с 13:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

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