В пресс-центре ИА REGNUM представят новые учебники для начальной школы
Москва, 13 сентября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. 13 сентября 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM представители Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) проведут пресс-конференцию «Возвращение к истокам: классическая отечественная методика как ключевой фактор возрождения образования».
На мероприятии будет представлена линейка адаптированных и переизданных специалистами РВС советских учебников 1950 годов для первых-вторых классов начальной школы.
Почему в своей работе представители РВС ориентировались на советские учебники 50-х годов? В чем заключаются особенности методической школы этого периода (и в целом советского периода) по сравнению с современной системой образования? Какие изменения содержат переизданные учебники? Эти и другие аспекты своего образовательного проекта раскроют специалисты, непосредственно трудившиеся над адаптацией линейки.
На пресс-конференции будут представлены:
- Арифметика для 1-х и 2-х классов (А.С. Пчёлко и Г.Б. Поляк);
- Букварь (Н.А. Костин);
- Русский язык (Н. А. Костин);
- Рисование (Н.Н. Ростовцев);
- Родная речь (Е. Е. Соловьева, Л.А. Карпинская, Н.Н. Щепетова);
- Музыка для 1 класса (за основу взят учебник «Родная песня» авторов Е. Балахонова, О. Солониковой, Н. Шереметьевой).
В мероприятии примут участие
- кандидат психологических наук, профессор РПУ Н.Г. Храмова,
- преподаватель первой квалификационной категории по классу изобразительного искусства ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» А.В. Анохина,
- другие специалисты сферы образования, изобразительного искусства и культуры.
Начало мероприятия — 14:00, регистрация гостей и участников с 13:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).
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