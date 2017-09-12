Ярославль, 12 сентября, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Ярославские власти просят Госдуму России разрешить сохранить передачу полномочий от местных властей региональным, сделанную до 1 января 2017 года. Проект постановления о внесении законопроекта в Государственную Думу России внес в областную думу врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Закон о передаче полномочий по благоустройству Ярославская областная дума приняла 22 декабря 2016 года. Это произошло через десять дней после того, как Государственная дума России 16 декабря 2016 года приняла закон, запрещающий передавать полномочия от местных органов власти к региональным кроме случаев, установленных федеральным законом.

Формально ярославские депутаты ничего не нарушили: президент подписал закон лишь 28 декабря 2016 года, а вступил он в силу уже в январе 2017-го. Однако после вступления в силу федерального закона передача полномочий в Ярославской области оказалась под вопросом. В связи с этим врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и просит федеральных законодателей сделать поправку: запрет на перераспределение полномочий не должен распространятся на законы, принятые до 1 января 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, одновременно с передачей полномочий региональные власти увеличили штрафы для юридических лиц за нарушение правил благоустройства. Актуальность вопросу придает и ситуация с заменой ларьков в Ярославле, которая тоже регламентируется правилами благоустройства.