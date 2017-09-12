Венеция, Италия, 12 сентября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Анимационная адаптация классической сказки «Кошка-Золушка», созданная командой аниматоров, состоящей из Алессандро Рака, Айвана Капьелло, Марио Гварньери и Дарио Сансоне была хорошо встречена зрителями Венецианского кинофестиваля 2017, об этом 11 сентября сообщил The Hollywood Reporter.

Imdb.com М/ф «Кошка-золушка» (Gatta Cenerentola), реж. Алессандро Рак, 2017 г.

Критики отмечают, что тонкая творческая анимация и приятный музыкальный ряд делают эту картину одним из лучших анимационных фильмов последних лет.

По их мнению, Алессандро Рак, являющийся создателем анимационной ленты «Искусство быть счастливым», вышедшей в 2013 году, сделал очередной большой шаг вперед.

Сюжет этой адаптации для взрослых рассказывает о 17-летней девушке, которая должна вот-вот выйти замуж за торговца наркотиками, страдающего манией величия.

События фильма практически на всем его протяжении происходят на борту ретро-футуристического корабля, стоящего в гавани Неаполя. Жених девушки хочет превратить город в преступную столицу мира.

В кадре есть и мачеха, которая воспитывает своих детей в качестве танцоров кабаре, а также герой полицейский, который мог бы дать этой сумасшедшей, полной музыки и немного хаотичной истории счастливый конец.

Итальянский режиссер Алессандро Рак родился в Италии в 1977 году. Он стал известен благодаря своей драматической анимационной ленте «Искусство быть счастливым», она получила в 2013 году специальный приз Венецианского кинофестиваля. Премьера этого фильма состоялась 28 августа 2013 года.