Львов, Украина, 12 сентября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что для воспрепятствования его въезда на Украину оппоненты использовали угрозы и подкуп. «Деньги предлагали, чтобы я не приезжал», — заявил политик 12 сентября во Львове.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили пояснил, что подавляющее число жителей Украины относятся к нему с симпатией и разделяют его желание вернуться.

«90% украинцев по всем опросам говорят, что меня нужно было запускать… Не нужно считать своих людей за полных идиотов. Какой прорыв? Массовые нарушения на границе? Массовые беспорядки? Массовые пострадавшие?» — обратился политик к присутствующим журналистам.

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Экс-губернатор уверен, что его возвращение не нужно отдельным деятелям и украинскому президенту, и для этого они использовали угрозы и подкуп, лишь бы политик не возвращался в страну.

«Все очень просто: не хочется барыгам, президенту, чтобы я был в Украине. Выставили армию, угрожали мне экстрадицией, устраивали пресс-конференции, давили на польскую власть, всевозможные прогнозы через третьих, четвертых лиц мне отправляли. Деньги предлагали, чтобы я не приезжал. Я сказал: извините, но я приеду в Украину», — заявил Саакашвили.

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Напомним, экс-губернатора Одесской области лишили украинского гражданства. Несколько месяцев он провел за границей, после чего 17 августа 2017 года объявил, что вернется на Украину 10 сентября. В назначенный срок Саакашвили при поддержке группы сторонников совершил «прорыв» через ПП «Шегини» на границе Украины и Польши. Данные действия экс-губернатора были названы началом атаки на украинскую государственность.