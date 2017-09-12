Пекин, 12 сентября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о формировании нового тайфуна над акваторией Тихого океана. Тропический ураган «Талим» стремительно приближается к Филиппинам, после чего ударит по восточному побережью Тайваня и обрушится на прибрежные провинции КНР.

tpsdave Ураган

В настоящее время скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 25 метров в секунду, однако по мере приближения к побережью скорость ветра будет увеличиваться. По прогнозам синоптиков, ураган обрушится на Тайвань уже утром 14 сентября, власти острова экстренно эвакуируют население из наиболее опасных районов, пишет «Чжунго синьвэнь».

В ряде прибрежных провинций КНР введен повышенный «синий» уровень опасности. Ожидается, что «Талим» заденет Шанхай. Однако к этому моменту скорость ветра уже стихнет, и ураган не нанесет серьезный ущерб крупнейшему мегаполису КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 сентября в Китае был объявлен «синий» уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Гучол».