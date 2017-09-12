Москва, 12 сентября, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Граждан России, принявших сторону радикальных исламистских группировок, ждет суровое наказание везде — и в России, и на территории других стран, и в бою, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Бывших граждан России или граждан России, которые участвуют в террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так или иначе ждало возмездие. Первое — на поле боя. Второе — в случае их возвращения на родину они все равно подвергались бы судебному преследованию. И третье — даже если он гражданин России, который воевал на стороне радикальных исламистских группировок, его накажут в других странах.

То, что его к ответственности привлекли иракские власти, — это нормальный и естественный процесс. К этому нужно относиться спокойно. Другое дело, что власти Ирака могли бы передать его в распоряжение российских властей, и здесь бы все равно его судили и террориста ждало бы очень серьезное наказание.

Но иракские власти сочли необходимым, видимо, устроить такой показательный процесс на своей территории. Это, кстати говоря, принципиально абсолютно не меняет ситуацию.

Когда шел штурм Дейр-эз-Зора, российские СМИ официально сообщали, что город со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защищали в основном выходцы из стран СНГ, в том числе и из России. И они подвергались жесткому удару со стороны ВКС России и сирийских правительственных войск.

Напомним, 12 сентября Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданина России к смертной казни по обвинению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он принадлежал к так называемой бригаде аз-Заркауи — одному из формирований террористической организации, его задержали при освобождении Мосула. Гражданин РФ признался в совершении ряда преступлений.