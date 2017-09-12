Севастополь, 12 сентября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Избавившись от приставки врио, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников не перестанет быть объектом для информационных атак, но получит больше пространства для манёвра, уже не оглядываясь на необходимость действовать в режиме перманентной предвыборной гонки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал политолог Михаил Нейжмаков, прогнозируя перспективы недавно избранного народом градоначальника.

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

«Уровень активности оппозиционных кандидатов на выборах главы Севастополя — прежде всего, кандидата от КПРФ Романа Кияшко — оказался выше, чем у их коллег из многих других регионов. По этому показателю ситуацию в Севастополе можно сопоставить, по ряду параметров, с губернаторской гонкой, например, в Кировской области. Оппозиция активно обращалась к городской протестной тематике, в агитматериалах обыгрывалось противопоставление того же Кияшко («Свой-севастополец!») «варягу» Дмитрию Овсянникову», — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, Овсянников будучи технократом, а не публичным политиком, получил дополнительный опыт прямого диалога с протестными группами (как было, например, в селе Орлиное — по поводу земельных споров).

«Избавившись от приставки врио, Дмитрий Овсянников, конечно, не перестанет быть объектом для информационных атак, но получит больше пространства для манёвра, уже не оглядываясь на необходимость действовать в режиме перманентной предвыборной гонки», — уточнил Нейжмаков.

Он также отметил, что явка на выборах в Севастополе была, в целом, выше, чем в ходе параллельно проходивших кампаний во многих крупных российских городах.

«Скажем, явка по Екатеринбургу на выборах губернатора Свердловской области составила около 24,99%, по Ижевску, где проходили выборы не только главы, но и Госсовета Удмуртии — 26,61%. Показатели средней явки в ходе довыборов в органы власти различного уровня в Республике Крым (23,94%) — также вполне нормальны для такого рода кампаний в России. К тому же, довыборы, как правило, всегда вызывают меньший интерес избирателя, чем кампании, охватывающие регион целиком», — добавил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября, в единый день голосования в городе-герое Севастополе впервые в новейшей истории прошли выборы губернатора, на которых победу одержал действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников, набравший 71% голосов. По информации севастопольской городской избирательной комиссии, за кандидата от «Единой России» свои голова отдали 77 406 тысяч избирателей — 71,05%, за Романа Кияшко из КПРФ — 17 890 человек — 16,42%. Илья Журавлев из ЛДПР набрал 8286 голосов — 7,61%; Иван Ермаков из «Патриотов России» — 2323 голоса — 2,13%; а Николай Кряжев из КПСС — 546 голосов — 0,5%.